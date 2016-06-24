В Польше произошла утечка информации о мерах безопасности во время саммита НАТО

Планы мероприятий по безопасности во время грядущего саммита НАТО будут изменены из-за того, что главная комендатура польской полиции отправила их в незащищенном электронном сообщении. Об этом со ссылкой на Gazeta Wyborcza сообщает "Европейская правда".

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В сообщении, которое было разослано полицией, были поданы даты и часа пиротехнического контроля в местах пребывания и выступлений ключевых гостей саммита; размещение сил полиции, армии, жандармов, спецназначенцев; маршруты ВИП-кортежей и номера мобильных телефонов лиц, которые управляют операциями по обеспечению безопасности.

Столичная ратуша, одна из институций, которая получила сообщение, подтвердила: детальные планы обеспечения безопасности на международном мероприятии поступили в обычном незащищенном письме.

"Мы сделали выводы из случившегося были приняты меры персонального характера. Документы будут изменены, чтобы обеспечить безопасность", - заявил глава министерства внутренней безопасности Мариуш Блащак, которого цитирует TVN 24.

По словам министра, глава генштаба полиции, ответственный за это событие, подал в отставку.

Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО. Также во время саммита запланировано заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.