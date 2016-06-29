Генсек ООН резко осудил вчерашний теракт в Стамбуле

"Он выражает глубокое сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Турции. Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил пресс-секретарь.

"Генеральный секретарь надеется, что виновные в совершении этого преступления будут выявлены и привлечены к ответственности».

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Свое заявление делал также и Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), Насер Абдель Азиз ан-Насер. Он в "жесткой форме" осудил нападение, назвав его "гнусным преступлением". Насер Абдель Азиз ан-Насер заявил о своей солидарности с правительством и народом Турции в их усилиях по борьбе со всеми формами терроризма и насильственного экстремизма, а также вновь подтвердил приверженность UNAOC для поощрения терпимости, понимания и мирного диалога.

В другом заявлении глава Всемирной туристской организации (ЮНВТО) также высказался о нападении.

"От имени всего международного сообщества туризма ЮНВТО передает свои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также выражает свою полную солидарность с народом и правительством Турции", сказал Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.