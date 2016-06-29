Лидеры 27 стран ЕС продолжат обсуждать будущее союза 16 сентября в Братиславе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи 27 глав государств и правительств стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

"Как вы знаете, это был первый обмен (мнениями) 27 лидеров после британского референдума, и таким образом, будет слишком рано делать выводы. Это именно поэтому мы начали политическое размышление относительно будущего ЕС с 27 странами и мы встретимся насчет этого 16 сентября в Братиславе для продолжения нашего обсуждения", - заявил Туск.

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Президент Европейского совета подчеркнул, что лидеры 27 стран настроены оставаться едиными и вместе тесно сотрудничать.

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Еврокомиссия не будет вести переговоры с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии до официального сообщения британских властей о намерении покинуть Европейский Союз.