Лидеры ЕС хотят применить статью 50 Договора о ЕС для выхода Великобритании как можно скорее – Юнкер

Об этом во вторник в Брюсселе по завершении первого дня саммита ЕС заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Как долго не будет сообщений, переговоров не будет. У меня есть некоторое понимание того факта, что Дэвид Кэмерон хочет иметь некоторое время. Чего я не понимаю, так это то, что те, кто хотят оставить, полностью не способны сказать нам, что они хотят. Они имели кампанию по выходу, сейчас говорят, что нам нужно некоторое время. Я думал, что если вы хотите выйти, вы должны иметь план, проект. Но у них этого нет», - сказал Юнкер.

Читайте такжеГлава Европарламента: Британия может официально объявить о выходе из ЕС в сентябре

При этом он выразил надежду, что «сообщения от следующего британского правительства поступят как можно скорее». «Мы хотим применить статью 50 как можно быстрее. Процесс надо ускорить – у нас нет месяцев, чтобы медитировать, мы должны действовать», - подчеркнул Юнкер.

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал это заседание «первым британско-европейским Советом не только из-за Brexit, но и из-за того, что большинство других вопросов, которые обсуждались, были также британские». «Уважая желание народа Великобритании, мы все признаем, что процесс выхода в интересах всех, особенно, Великобритании. Премьер-министр Кэмерон принял решение, что статья 50 Соглашения будет задействована новым лидерством Британии. Лидеры понимают, что требуется некоторое время, но они также ожидают, что намерения британского правительства будут уточнены как можно скорее», - сказал президент Европейского Совета.

По его словам, это – четкий мессидж, который Кэмерон повезет обратно в Лондон.

Туск также сообщил, что лидеры ЕС обсудили экономические последствия, в частности, значительное снижение экономического роста в Соединенном Королевстве с возможностью негативного его распространения по всему миру.