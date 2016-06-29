За сохранение членства в ЕС выступает чуть больше половины граждан Австрии - посол

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в "Твиттере". "Опрос в Австрии. В случае проведения референдума 51% проголосовали бы за членство в ЕС", - отметил Щерба.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Евросоюза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

В Лиссабонском договоре (основной правовой базе нынешнего Евросоюза) есть статья 50, которая определяет условия выхода страны из Евросоюза. В соответствии с ней переговоры об этих условиях должны занимать по крайней мере 2 года. И могут быть продлены по консенсусу сторон.