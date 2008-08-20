Тбилиси: Саакашвили не давал повода для начала военных действий

Грузия не давала повода для начала военных действий в Южной Осетии.

Об этом в интервью УНИАН заявил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ.

«Когда хочешь войну - повод найдешь всегда! СААКАШВИЛИ никоим образом не давал повода для начала военных действий. Я лично был в Цхинвали 7 августа, а 8 августа ночью, через 5 часов, началась война. Когда я там был, я хотел связаться с русским дипломатом, но мне сказали, что у его машины спустило колесо. Когда поставили запасное – выяснилось, оно тоже спустило», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ.

По словам министра, россияне просто отказались вести переговоры, хотя он лично старался начать диалог.

Также Т.ЯКОБАШВИЛИ отметил, что перед этим осетины отказались вести переговоры с Грузией при участии представителей Евросоюза и ОБСЕ, отказались разговаривать напрямую. «Встреча была запланирована через русских. Подчеркиваю, хочешь войну – всегда найдешь!», - сказал он.

Кроме того, Т.ЯКОБАШВИЛИ подчеркнул, что Грузия уже полгода предупреждала мировую общественность о подготовке России к войне.

По его словам, решение атаковать Цхинвали было принято только тогда, когда колона российской военной техники начала входить в Южную Осетию.

«Ждать было нельзя. Бомбили грузинские села Тамарашени и Курта! Остановить это можно было только в Цхинвали! Посмотрите на карту. Эти две деревни просто уничтожались», - сказал министр.

«Мы защищали себя, ведь уничтожалось наше население. Защищать своих граждан - это обязанность каждой власти. Мы за рамки защиты своих граждан не вышли! И рассказы о том, что мы из установок «Град» нанесли удар по Цхинвали – вранье. Цхинвали бомбили русские после того как мы взяли его на 4,5 часа. Мы бомбили окрестные высоты, используя, в том числе, авиацию и «Грады». Подчеркиваю, не населенные пункты», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ.

Также он выразил уверенность, что решение оккупировать Грузию принимал лично премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Решение о вводе войск за зоны конфликта на территорию Грузии принимал только ПУТИН. Он руководит Россией!», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ. При этом он отметил, что это решение было исторической ошибкой России.