Курдские боевики заявляют о непричастности к теракту в Стамбуле – СМИ

Организация "Рабочая партия Курдистана", которую в Турции признали террористической, не причастна к кровавому теракту в аэропорту имени Ататюрка. Об этом заявил представитель HPG, боевого крыла партии, передают "РИА Новости".

"HPG (Hêzên Parastina Gel) не совершает терактов против мирного населения, к тому же против случайных людей, многие из которых не являются даже гражданами Турции и не имеют никакого отношения к борьбе РПК против турецкой оккупации. Мы ведем справедливую борьбу только против турецких военных и спецназовцев, мы воюем в горах, где нападаем на оккупационные силы, а не устраиваем взрывы в аэропортах и других мирных объектах", - утверждает собеседник издания.

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"Также HPG никогда не использует террористов-смертников, это почерк ИГ и других исламистских группировок", — заявил представитель HPG.

Добавим, что курдская организация "Ястребы свободы Курдистана" взяла на себя ответственность за унесший жизни 11 человек теракт в Стамбуле 7 июня. Кроме того, тогда же курды выступили с официальным заявлением, что Турция больше не является "безопасной страной для туристов".

"Мы предупреждаем туристов. Иностранцы не наша цель, но Турция больше не является безопасной страной для них", — было сказано в заявлении.

Начиная с июля прошлого года, когда отношения турков с курдами обострились, в Турции произошла целая череда терактов, ответственность за которые взяла на себя "Рабочая партия Курдистана".

Как правило, мишенью курдских боевиков являются турецкие силовики. "Рабочая партия Курдистана" добивается автономии для курдов на юго-востоке Турции. Конфликт с Турцией длится десятилетия, он унес около 40 тысяч жизней. Турция и ее союзники считают курдов террористами.

Двое американских чиновников, занимающихся борьбой с терроризмом и знакомых с ранними этапами расследования, заявили, что главными подозреваемыми в организации теракта на данным момент являются боевики "Исламского государства". Об этом пишет Reuters. При этом отмечается, что пока доказательств причастности ИГ нет.

Собеседники агентства, пожелавшие остаться неназванными, объяснили, что использование "мягких" целей более свойственно именно ИГИЛ, а не курдским группировкам. Как правило, мишенью курдов становятся правительственные учреждения.

Один из чиновников также сказал, что, хотя в последнее время "исламское государство" активизировало нападения в Турции, группа редко берет на себя ответственность, потому что Турция остается одним из основных коридоров для боевиков, которые едут из Европы в Сирию и Ирак.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что число погибших в ночных терактах составляет 36 человек, множество пострадали.

Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, но иностранцы среди них также есть.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вместе с тем турецкая полиция подозревает, что за взрывами стоит "Исламское государство".