Глава Европарламента: Британия может официально объявить о выходе из ЕС в сентябре

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе перед началом саммита ЕС, на котором будет рассмотрен вопрос Brexit, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я думаю, что мы не должны ждать, пока Консервативная партия решит свои внутренние проблемы - весь континент не может их ждать. Но я понял, что Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании) хочет продвигаться вперед, к сентябрю, и я понял из выводов, которые были приняты в Берлине, что сентябрь может быть моментом, когда будет задействована статья 50", - отметил Шульц.

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При этом президент Европарламента отметил, что хотел бы, чтобы Соединенное Королевство оставалось полноправным членом ЕС. "Но демократия, это - демократия. Сейчас есть большинство, и мы не должны слишком долго ждать - посмотрите на турбулентности на рынке, посмотрите на падение рейтинговых агентств для стран Большой Семерки - нам нужен не очень долгий период, чтобы начать переговоры", - подчеркнул он.

Отметим, что применение статьи 50, которая официально сообщает о намерении выйти из ЕС, запускает двухлетний процесс. После этого соглашения, которые регулируют членство, больше не будут применимы к Британии. Сроки выхода будут предметом переговоров между Великобританией и 27 партнерами, у каждой страны будет право вето.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявлял, что без сообщения правительства Великобритании о намерении выйти из Европейского Союза никаких переговоров начато не будет.