Премьер Британии хочет конструктивного процесса "развода" страной с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал во вторник в Брюсселе перед началом саммита ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit и его последствия.

«Я объясняю, что Великобритания покинет Европейский Союз. Я хочу, чтобы этот процесс был максимально конструктивным», - отметил Кэмерон.

По его убеждению, в то время, когда Великобритания покидает ЕС, «мы не должны повернуться нашими спинами к Европе».

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«Эти страны - наши соседи, наши друзья, союзники, партнеры. И я надеюсь увидеть как можно более тесные отношения в плане торговли, сотрудничестве и безопасности, потому что это хорошо для нас. В таком духе, я верю, мы проведем сегодняшнее обсуждение», - подчеркнул британский премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.