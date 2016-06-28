Турция и Израиль восстановили дипломатические отношения - СМИ

Как передает Газета. Ru соссылкой на CNNTurk, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Читайте такжеИзраиль и Турция обнародовали подробности соглашения о нормализации отношенийПо информации дипломатических источников, соглашение было подписано утром 28 июня в турецком МИД. Израиль был представлен дипломатом Доре Голдом.

Меморандум о взаимопонимании двух сторон будет подписан отдельно.

Как сообщал УНИАН, Тель-Авив и Анкара достигли соглашение о нормализации отношений, после затяжного дипломатического кризиса.

Резкое охлаждение отношений между двумя в прошлом стратегическими партнерами произошло в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы", когда израильские силы перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При этом погибли 10 турецких пропалестинских активистов. Израиль заявил тогда, что рейд был совершен с целью проверки судна на предмет оружия. В результате из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции.