Эрдоган заявил, что Турция испытывает на себе "исламофобию" со стороны ЕС

По его словам, сейчас Турция испытывает на себе «исламофобию» со стороны Европейского союза, а сам союз исповедует двойные стандарты, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«В настоящее время в отношении Турции практикуется исламофобия, поэтому они откладывают наше вступление [в Евросоюз]», — сказал Эрдоган.

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По словам президента Турции, в случае, если Евросоюз продолжет идти по прежнему пути и в нем будут нарастать внутренние противоречия, «в течение короткого времени [ЕС] столкнется с выходом новых стран».

Как отмечает Reuters, турецкий министр по делам ЕС Омер Челик также заявил, что британская кампания [по выходу из ЕС] была омрачена исламофобией и антитурецкими настроениями, которые подпитывали политики.

«Это был тревожный процесс ... в котором основные политики слишком часто опирались на ультра-правую риторику», — сказал на пресс-конференции Челик.