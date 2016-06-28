При крушении вертолета в Колумбии погибли 17 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Вертолет разбился в провинции Кальдас, примерно в 180 км к северу от Боготы, при перелете на военную базу Толемайда в провинции Чоко.

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"По первой версии, инцидент может быть связан с плохой погодой в районе", - цитирует Рейтер заявление военного командования.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля вертолет H225 Super Puma, в котором находились 11 пассажиров и два члена экипажа, доставлял людей от норвежской нефтяной платформы и разбился в Северном море.