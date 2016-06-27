Керри и Столтенберг: Brexit усилит роль НАТО
17:36, 27 июня 2016Мир
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Госсекретарь США Джон Керри и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагают, что решение Великобритании о выходе из состава Евросоюза лишь усилит важную роль Североатлантического альянса.
REUTERS
Об этом они заявили в ходе встречи в штаб-квартире НАТО, сообщает DW.
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Керри выразил мнение, что в период неопределенности в Европе НАТО вносит ясность. Он также считает, что в результате Brexit альянс будет только увереннее двигаться вперед. Со своей стороны Столтенберг отметил, что решение британских избирателей о выходе Великобритании из состава ЕС лишь усиливает роль НАТО в вопросах координации в сферах обороны и безопасности.
Глава американского внешнеполитического ведомства и генеральный секретарь НАТО сообщили, что подготовка к саммиту альянса в Варшаве, запланированному на 8-9 июля, идет по плану.
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