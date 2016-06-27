Керри и Столтенберг: Brexit усилит роль НАТО

Об этом они заявили в ходе встречи в штаб-квартире НАТО, сообщает DW.

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Керри выразил мнение, что в период неопределенности в Европе НАТО вносит ясность. Он также считает, что в результате Brexit альянс будет только увереннее двигаться вперед. Со своей стороны Столтенберг отметил, что решение британских избирателей о выходе Великобритании из состава ЕС лишь усиливает роль НАТО в вопросах координации в сферах обороны и безопасности.

Глава американского внешнеполитического ведомства и генеральный секретарь НАТО сообщили, что подготовка к саммиту альянса в Варшаве, запланированному на 8-9 июля, идет по плану.