В Совфеде РФ сделали прогноз продолжительности "жизни" антироссийских санкций

14:28, 27 июня 2016
Мир
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Санкции Евросоюза против России в нынешнем виде были продлены на полгода, до января 2017 года, в последний раз. Такое убеждение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко

Об этом сообщает "РИА Новости".

"В лучшем случае санкции проживут до конца года, мне так кажется. Дальше будут обсуждения", - сказала Матвиенко.

По ее словам, Европе нужно "уходить от радикальных точек зрения, нужны добрая воля и встречное движение".

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран. Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. 31 июля действие санкций ЕС против России истекает.

На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций. Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями.

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