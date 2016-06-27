В Совфеде РФ сделали прогноз продолжительности "жизни" антироссийских санкций

Об этом сообщает "РИА Новости".

"В лучшем случае санкции проживут до конца года, мне так кажется. Дальше будут обсуждения", - сказала Матвиенко.

По ее словам, Европе нужно "уходить от радикальных точек зрения, нужны добрая воля и встречное движение".

Читайте такжеЕС может начать постепенно снимать санкции с РФ во избежание цепной реакции после Brexit - нардеп

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран. Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. 31 июля действие санкций ЕС против России истекает.

На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении этих санкций. Они предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружениями.