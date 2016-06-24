В Кремле прокомментировали возможное снятие санкций после Brexit

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам.

«Во-первых, если он состоится, выход Великобритании из ЕС, то это процесс не одного дня. Второе: является ли Великобритания членом ЕС или нет, там очень разные точки зрения о самом Евросоюзе, в отношении санкционной политики, в отношении эффективности этих санкций. Мы видели, что там ведется достаточно напряженная дискуссия, в Брюсселе, на этот счет. Разные страны в разной степени заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества, поддержания добрых отношений с РФ, разные страны по-разному понимают безальтернативность добрых отношений между ЕС и Россией», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ослабит ли выход Великобритании из ЕС позицию тех стран, которые поддерживают санкции.

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Как заявил Песков, Кремль заинтересован в том, чтобы Евросоюз оставался «крупной экономической силой».

«Хочу напомнить слова, которые уже говорил президент Путин: тема Brexit - внутреннее дело Великобритании и вопрос отношений Великобритании и ЕС. Евросоюз является очень важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России, поэтому в Москве заинтересованы, чтобы ЕС оставался крупной экономической силой, процветающей, стабильной и предсказуемой», - сказал он.

При этом Песков сообщил, что президент РФ намерен позже сделать отдельный комментарий по результатам референдума в Великобритании.