Последствия Brexit: Германия и Франция предложили трансформировать ЕС в единое "супергосударство" - СМИ

Об этом сообщает польский телеканал TVP Info, в распоряжении которого оказалась копия документа, подписанного МИД Германии и Франции, передает "Европейская правда".

По данным телеканала, в понедельник глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен предоставить этот 9-страничный документ коллегам из "Вышеградской четверки" на встрече в Праге.

"Если предложенный документ будет реализован, то вместо Европейского Союза будет создано единое европейское государство, которое будет зависеть от сильнейших на сегодня европейских игроков", - отмечает телеканал.

Страны-члены фактически не будут иметь права на свою собственную армию, собственные спецслужбы, отдельный Уголовный кодекс, национальную валюту. Планируется создать единые силовые службы, общую налоговую систему и прочее.

Кроме того, государства-члены фактически теряют контроль над своими границами и процедурами приема и переселения беженцев на своей территориий.

Проект также предусматривает введение единой визовой системы, ведение общей внешней политики, а также ограничение роли НАТО на европейском континенте.

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"Франция и Германия разделяют общую судьбу и общий набор ценностей, которые приводят к еще более тесного союза между нашими гражданами. Поэтому мы будем стремиться к политическому союзу в Европе и пригласим европейцев принять участие в этом проекте ", - говорится в преамбуле документа.

Как сообщал УНИАН, президент Франции ФрансуаОлланд заявил, что после британского референдума о выходе из Евросоюза Париж и Берлин должны взять на себя ответственность за сохранение единства ЕС. Олланд отметил, что решение о выходе Великобритании из ЕС стало для него неприятным сюрпризом.