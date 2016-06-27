Министр обороны Грузии подписала указ об отмене обязательного призыва в армию
10:22, 27 июня 2016Мир
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В Грузии отменен обязательный призыв в армию. Соответствующий указ подписала министр обороны страны Тина Хидашели.
Парламенту не удалось принять соответствующий закон / УНИАН
Об этом сообщает "РИА Новости".
Она заявила, что парламенту не удалось принять соответствующий закон, однако она нашла такой путь, который даст ей возможность самой принять решение и издать личный указ.
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"Я тут же перед вами подписываю указ об отмене обязательного призыва в армию, следовательно, решение вступило в силу", - сказала Хидашели.
Ранее министр полагала, что решение об отмене обязательного призыва в армию вступит в силу в 2017 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в Литве сделали постоянным всеобщий воинский призыв.
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