Администрация Обамы не видит угроз нацбезопасности США из-за Brexit

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По словам Райс, Соединенные Штаты и Великобритания останутся близкими партнерами и союзниками в сфере борьбы с терроризмом, а также по другим вопросам безопасности.

Читайте такжеЭкс-мэр Лондона считает, что Великобритания не потеряет доступ к единому рынку ЕС

«Мы сделаем все возможное, чтобы области нашего сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, оставались нетронутыми», - сказала Райс.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после британского референдума о выходе из Евросоюза Париж и Берлин должны взять на себя ответственность за сохранение единства ЕС. Олланд отметил, что решение о выходе Великобритании из ЕС стало для него неприятным сюрпризом.