Администрация Обамы не видит угроз нацбезопасности США из-за Brexit
Помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс заявила, что итоги британского референдума о выходе из Европейского Союза практически не несут серьезных проблем национальной безопасности США.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
По словам Райс, Соединенные Штаты и Великобритания останутся близкими партнерами и союзниками в сфере борьбы с терроризмом, а также по другим вопросам безопасности.
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«Мы сделаем все возможное, чтобы области нашего сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, оставались нетронутыми», - сказала Райс.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что после британского референдума о выходе из Евросоюза Париж и Берлин должны взять на себя ответственность за сохранение единства ЕС. Олланд отметил, что решение о выходе Великобритании из ЕС стало для него неприятным сюрпризом.