Главарь итальянской мафии попался полиции, заказав пиццу

Операция прошла в городе Орта-ди-Ателла, сообщает The Guardian.

Полицейским удалось установить местонахождение главаря мафии, который с 2013 года находился в бегах. 35-летний Роберто Манганьелло во время просмотра футбольного матча сам открыл дверь полицейским, ожидая доставку пиццы. Во время задержания он не оказывал сопротивления. В ходе операции также была арестована 30-летняя жительница Неаполя, находившаяся в том же доме.

Манганьелло входит в сотню самых опасных преступников Италии. Он занимался наркобизнесом в "Каморре", действующей на юге Италии, а также подозревается в двойном убийстве членов конкурирующего клана в 2004 году. Тогда это послужило причиной начала ожесточенных столкновений между представителями группировок.

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Как ранее сообщал УНИАН, 31 августа в пригороде Неаполя застрелили 38-летнего украинца Анатолия Короля на глазах у его двухлетней дочери. Оставив девочку на улице, он воспрепятствовал попытке ограбления магазина двумя вооруженными преступниками. Власти Италии наградили мужчину, а в память об украинце жители Неаполя провели массовое шествие. Убийцы Короля были найдены и арестованы - ими оказались дети главаря неаполитанской мафии.