На Крите завершился Всеправославный собор

Собор завершился торжественным богослужением, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил председатель православного епископского собрания Германии митрополит Августин, важнейшим итогом мероприятия стало то, что Святой и Великий Собор становится постоянным органом православной церкви.

Читайте такжеЧто пишут мировые СМИ о Всеправославном соборе на Крите

В соборе приняли участие 166 делегатов из десяти поместных церквей. Российская православная церковь отказалась от участия. Кроме того, на собор не приехали представители Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской православных церквей.

Митрополит Германии и экзарх Центральной Европы Августин также отметил, что церкви, представители которых не захотели принять участие в соборе, могут позже присоединиться к принятым на Крите решениям. По его словам, перед ними не закрываются двери.

Ранее в РПЦ объяснили свой отказ участвовать в соборе тем, что он якобы угрожает расколоть православие вместо того, чтобы объединить его. В РПЦ даже заявили, что будут считать нелегитимными решения, принятые на соборе без участия России.

Как сообщал УНИАН, Всеправославный собор начался на Крите 19 июня.

Лидеры православных церквей собирались вместе впервые за более чем 1200 лет.