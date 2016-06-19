На Крите впервые за более чем 1200 лет начался Всеправославный собор, РПЦ отказалась принимать участие

Собор открылся богослужением в соборе Святого Мины в городе Ираклион, который проводит Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Deutsche Welle.

Нынешняя встреча отцов церкви историческая - представители православных церквей встречаются впервые со времен раскола, который произошел более 1200 лет назад. Ожидалось, что участие в соборе примут более 300 епископов из 14 поместных православных церквей.

Однако незадолго до начала собора патриархата Русской православной церкви и православных церквей Грузии, Сербии, Болгарии, а также лояльного к сирийского президента Башара Асада Антиохийского патриархата в Дамаске отказались принимать участие в соборе. Сейчас в нем принимают участие более 170 епископов.

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Планируется, что Всеправославный собор продлится до 26 июня.

Участники Собора должны обсудить шесть тем: отношений Православной церкви с остальным христианским миром, поста, брака, церковной миссии в современном мире, окормления православных в диаспоре, способы провозглашения автономии Православных церквей. Отдельно предполагалось еще принять послание Собора.

16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к патриарху Варфоломею по отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии к Московскому патриархату и предоставления автокефалии православной церкви в Украине.