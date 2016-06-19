На Крите впервые за более чем 1200 лет начался Всеправославный собор, РПЦ отказалась принимать участие
На греческом острове Крит началась первая встреча предстоятелей православных церквей за более чем 1200 лет, но без участия РПЦ и еще нескольких церквей.
Собор открылся богослужением в соборе Святого Мины в городе Ираклион, который проводит Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает Deutsche Welle.
Нынешняя встреча отцов церкви историческая - представители православных церквей встречаются впервые со времен раскола, который произошел более 1200 лет назад. Ожидалось, что участие в соборе примут более 300 епископов из 14 поместных православных церквей.
Однако незадолго до начала собора патриархата Русской православной церкви и православных церквей Грузии, Сербии, Болгарии, а также лояльного к сирийского президента Башара Асада Антиохийского патриархата в Дамаске отказались принимать участие в соборе. Сейчас в нем принимают участие более 170 епископов.
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Планируется, что Всеправославный собор продлится до 26 июня.
Участники Собора должны обсудить шесть тем: отношений Православной церкви с остальным христианским миром, поста, брака, церковной миссии в современном мире, окормления православных в диаспоре, способы провозглашения автономии Православных церквей. Отдельно предполагалось еще принять послание Собора.
16 июня Верховная Рада приняла постановление об обращении к патриарху Варфоломею по отмене акта 1686 года о передаче Киевской митрополии к Московскому патриархату и предоставления автокефалии православной церкви в Украине.