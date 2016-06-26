Керри летит в Лондон и Брюссель обсудить выход Британии из ЕС

Государственный секретарь США Джон Керри в понедельник, 27 июня, летит в Европу. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление американских властей.

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По сообщению, в связи с кризисом, в котором оказалась Европа после Brexit, Керри посетит Лондон и Брюссель.

#BREAKING Kerry to fly to London, Brussels Monday over Brexit crisis: US officials — AFP news agency (@AFP) 26 июня 2016 г.

Как сообщал УНИАН, референдум по вопросу выхода Британии из ЕС прошел 23 июня. По его результатам 51,9% (17,4 млн человек) высказались за выход страны из союза, 48,1% (16,14 млн человек) — против.

В Шотландии между тем большинство голосов набрали противники Brexit — 62%.

Итоги референдума привели к стремительному падению на британских рынках - фунт упал до минимальной отметки с 1985 года, сильно подешевели акции ведущих компаний.

Переговоры о деталях выхода Великобритании из Евросоюза могут занять не менее двух лет.