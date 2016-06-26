Великобритания после Brexit созывает саммит бизнеса

Британский министр по делам бизнеса Саджид Джавид созвал саммит ведущих предпринимателей и иностранных инвесторов, чтобы попытаться восстановить их доверие, пошатнувшееся после референдума о выходе из Евросоюза.

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В статье в газете Sunday Times Джавид, выступавший за сохранение членства страны в ЕС, пишет, что хочет воплотить пожелания избирателей и добиться продолжения экономического роста и процветания Великобритании, передает Русская служба Би-би-си.

Для этого в стране придется создать более благоприятный деловой климат, замечает министр.

Саджид Джавид рассматривается в числе претендентов на пост лидера правящей Консервативной партии и будущего премьера после ухода Дэвида Кэмерона, обещавшего покинуть свой пост в ближайшие месяцы после референдума.