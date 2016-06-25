Меркель требует от Лондона прояснить картину будущих отношений с ЕС: "Это не должно длиться вечно"

Об этом она заявила в Потсдаме в субботу, 25 июня, после встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, по ее словам, Лондон теперь должен дать понять, как он представляет свои отношения с ЕС в будущем.

Вместе с тем канцлер не намерен торопить Лондон с подачей официального заявления о выходе из Евросоюза. "Это не должно длиться вечно. Но я бы не стала биться над тем, чтобы это произошло быстро", - заявила Меркель.

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Она отметила, что Евросоюзу тоже предстоит заняться рассмотрением последствий Brexit. В частности, жителям остальных 27 государств-членов должны быть разъяснены преимущества пребывания в ЕС. В то же время Меркель заявила, что пока Великобритания не подала заявление о выходе из союза, она остается его полноправным членом.

Напомним, главы МИД стран-основательниц Евросоюза считают, что Великобритания как можно быстрее должна начать процесс выхода из ЕС после исторического референдума.