В Госдуме РФ прокомментировали референдум в Британии, не исключают распада Евросоюза

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в частности, глава ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что «народ Британии совершил великий подвиг», и британцы «наконец сделали правильный выбор».

«Сельская, провинциальная, рабочая Британия сказала «нет» тому союзу, который создала финансовая мафия, глобалисты и все остальные. Мы направим поздравительную телеграмму премьер-министру Кэмерону: «Дорогой Кэмерон, друг наш большой, мы рады, что Великобритания сделала правильный выбор, несмотря на вашу ориентацию, вам нужно уйти в отставку немедленно», - сказал Жириновский.

По мнению лидера КПФР Геннадия Зюганова, следующими странами на выход из ЕС станут Нидерланды и Франция. «Предварительные результаты вызвали полную растерянность у организаторов, которые заварили эту кашу с референдумом. Я лично очень доволен такими результатами», - сказал Зюганов.

По его словам, «следующими на выход из состава ЕС станут Голландия, Франция. Не нравится это, очевидно, и Италии». «Они заявили о том, что хоть Америка - «старший брат», но мы, тем не менее, сами с усами и будем управлять своей страной, как считаем нужным. Англия высказала свою волю довольно решительно», - подчеркнул Зюганов. По его мнению, теперь не будет «жёсткого диктата», и РФ будет «максимально укреплять связи с Великобританией».

Как сказала член фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко, результаты референдума в Великобритании говорят об «отрыве» правительства от «коренных интересов народа».

Читайте такжеПрезидент Совета ЕС Туск собирает на неформальную встречу лидеров Евросоюза, будут обсуждать выход Британии

«Именно опасения за свои рабочие места, за уровень заработной платы за качество здравоохранения и образования, недовольство тем, что английское правительство оторвалось от коренных интересов своего народа, наверно, и было твой силой, которая привела к действиям тех, кто голосовал за отделение от европейского народа», - сказала Драпеко.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам («Единая Россия») Алексей Пушков отметил, что выход Великобритании из ЕС ослабит единство Европы, что не соответствует интересам США, которые заинтересованы в едином евроатлантическом альянсе, где «единые НАТО и Евросоюз будут ориентироваться на Вашингтон».

По его словам, в ЕС больше не захотят таких референдумов, «поскольку они играют против планов Брюсселя, что показало голосование в Нидерландах по соглашению (об ассоциации – УНИАН) с Украиной». «Если так будут проходить референдумы в каждой стране, то что начнется: все начнут выходить и ставить особые условия, подрывать политику Брюсселя по отношению к Украине. Сейчас будет сделан единственный вывод – никаких референдумов», - уверен Пушков.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.