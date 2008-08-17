В Британии в воздухе столкнулись два самолета

Недалеко от британского аэропорта Ковентри в воздухе столкнулись два легких самолета, предположительно шедших на посадку.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на AFP, пятеро человек погибли, а работа аэропорта была временно остановлена.

Один самолет был одномоторным, а второй - двухмоторным.

По данным отделения скорой помощи района Уэст-Мидлендс города Ковентри, на борту самолета, упавшего недалеко от Ковентри Роуд (Coventry Road) между городами Бринклоу и Ковентри, находился один пассажир. Второй самолет разбился в одной миле (1,6 километра) от первого. На его борту находились четыре человека.