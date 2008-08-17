МИД Грузии: стране угрожает экологическая катастрофа
16:01, 17 августа 2008Мир
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Обращение к мировому сообществу
Грузии угрожает экологическая катастрофа из-за мощных бомбардировок.
Об этом в обращении к мировому сообществу заявляет Министерство иностранных дел страны, сообщает «5 канал».
В ведомстве утверждают: леса страны охвачены пожарами. Москва продолжает бомбардировать их зажигательными снарядами, запрещенными международной конвенцией. Вчера российские вертолеты уничтожали зеленые районы Сурами, а два дня назад зажигательные бомбы падали на деревья вблизи Боржоми. Здесь огонь изуродовал 40 гектаров леса.
Эту информацию опровергают в Министестве обороны России.
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