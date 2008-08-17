В Египте в автокатастрофе погибли 10 человек
13:56, 17 августа 2008Мир
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Грузовик врезался в микроавтобус
В Египте 10 человек погибли в автокатастрофе, произошедшей в дельте реки Нил, сообщает «Газета.ру».
Как отмечают местные СМИ, близ города Бенха водитель грузовика потерял управление и врезался в микроавтобус, следовавший в противоположном направлении.
В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе водитель грузовика, еще по меньшей мере 11 получили ранения.
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