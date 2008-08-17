В Египте в автокатастрофе погибли 10 человек

В Египте 10 человек погибли в автокатастрофе, произошедшей в дельте реки Нил, сообщает «Газета.ру».

Как отмечают местные СМИ, близ города Бенха водитель грузовика потерял управление и врезался в микроавтобус, следовавший в противоположном направлении.

В результате ДТП погибли 10 человек, в том числе водитель грузовика, еще по меньшей мере 11 получили ранения.