Судьбу Южной Осетии будет решать ее народ – генсек ОБСЕ

Судьбу Южной Осетии будет решать сам народ Южной Осетии, заявил сегодня во Владикавказе генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перин де БРИШАМБО.

«Судьбу Южной Осетии будет решать народ Южной Осетии, принимая во внимание историю и современные реалии», - сказал он, сообщает «Газета.ру».

«Необходимо учитывать и тесное взаимодействие и связи с Северной Осетией», - подчеркнул генеральный секретарь ОБСЕ.

По словам М. де БРИШАМБО, который посетил Северную Осетию в пункте размещения беженцев из Южной Осетии и раненых в зоне военных действий, «люди глубоко шокированы». «Мы видели, что беженцы пережили шок и это будет обсуждаться, дискуссии будут продолжаться», - сказал он.