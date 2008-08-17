В Канаде появится национальный порнографический телеканал

Канадская комиссия по теле- и радиовещанию (CRTC) одобрила создание в стране порнографического телеканала Northern Peaks, сообщает CTV.

Созданием канала занимается канадская компания Real Productions, которая обещает сделать свою продукцию уникальной, задействовав в ней обычных людей: "студенток, домохозяек, секретарш, инструкторов, но не порнозвезд".

По словам президента компании Шона Доннелли (Shaun Donnelly), канал не ограничится требованием комиссии, согласно которому 15 процентов его продукции должно быть сделано в Канаде. "Мы хотим стать канадским каналом для взрослых, и 15 процентов для этого будет недостаточно", - заявил он агентству Reuters. Доннели пообещал, что как минимум половина передач и фильмов канала будут канадского производства.

Как отмечает агентство, прежде чем начать вещание, каналу необходимо получить лицензию от CRTC, которую комиссия готова предоставить только при условии, что Real Productions найдет компанию, которая согласится транслировать канал Northern Peaks на кабельном телевидении в течение ближайших трех лет. По словам Доннели, интерес к проекту уже проявили все крупные канадские кабельные сети.

Лента.ру