В центре Брюсселя задержали мужчину с фейковым "поясом смертника"
11:33, 21 июня 2016Мир
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У мужчины, которого задержали в торговом центре в Брюсселе, был обнаружен фейковый "пояс смертника".
REUTERS
Об этом сообщает RTBF со ссылкой на службы безопасности, пишет Европейская правда.
Согласно одному из источников, подозреваемый сам вызвал полицию.
После проведения анализа, было выявлено, что пояс со взрывчаткой, о который утверждал мужчина, был ненастоящим.
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Во вторник в центре Брюсселя из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр City 2.
Во время операции был задержан подозреваемый, который мог иметь на себе пояс с взрывчаткой.
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