Кандидат от правящей партии признал поражение на выборах мэра Рима
Кандидат от правящей Демократической партии Италии Роберто Джакетти признал свое поражение на выборах мэра итальянской столицы.
Не дожидаясь оглашения итогов голосования, он поздравил с победой свою соперницу Вирджинию Радджи, представляющую популистское "Движение пяти звезд", передает Русская служба Би-Би-Си.
По данным экзит-полов, за Радджи отдали вдвое больше голосов, чем за Джакетти. Результаты подсчета 16% голосов подтвердили эту информацию.
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Это был второй тур голосования. В первом туре Вирджиния Радджи получила более 32% голосов. Второе место занял Джакетти, которого поддержал премьер-министр Италии Маттео Ренци.
Основной темой кампании Радджи была борьба с коррупцией и привилегиями.
Выборы мэра также проходят в Милане, Турине и других городах, где ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% в первом туре голосования.