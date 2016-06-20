Кандидат от правящей партии признал поражение на выборах мэра Рима

Не дожидаясь оглашения итогов голосования, он поздравил с победой свою соперницу Вирджинию Радджи, представляющую популистское "Движение пяти звезд", передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным экзит-полов, за Радджи отдали вдвое больше голосов, чем за Джакетти. Результаты подсчета 16% голосов подтвердили эту информацию.

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Это был второй тур голосования. В первом туре Вирджиния Радджи получила более 32% голосов. Второе место занял Джакетти, которого поддержал премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Основной темой кампании Радджи была борьба с коррупцией и привилегиями.

Выборы мэра также проходят в Милане, Турине и других городах, где ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% в первом туре голосования.