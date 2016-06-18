США не предлагали ввести в правительство Асада представителей оппозиции - СМИ

Об этом рассказал агентству Reuters американский чиновник на условиях анонимности, передает РБК. ​​«Такого предложения нет», — сказал он, отметив, что позиция США по сирийскому вопросу остается неизменной.

17 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, рассказал о неком предложении «американских партнеров» об «инкорпорировании представителей оппозиции в действующие структуры власти, например в правительство». Он добавил, что считает это «абсолютно приемлемым».

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До выступления российского президента информации об этом предложении со стороны властей США в СМИ не было. Каких именно представителей сирийской оппозиции Путин имел в виду, он не уточнил.

Правительство Сирии утверждено главой государства Башаром Асадом в апреле 2011 года, через месяц, после того как началась гражданская война. Большинство министров — члены правящей партии «Баас», остальные — партий, поддержавших кандидатуру Асада на президентских выборах в 2014 году.

Сирийская оппозиция требует создания переходного правительс​​​тва без участия в нем Башара Асада и его сторонников. В 2012 году «группа действий», в составе которой европейские страны, Россия, США и ЛАГ, подписали в Женеве коммюнике о принятии мер по урегулированию конфликта в Сирии. Меры включают создание переходного правительства, создание новой Конституции и проведение на ее основе парламентских и президентских выборов с участием международных наблюдателей.

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В апреле 2016 года в Сирии прошли выборы в Народный совет Сирии (парламент), по итогам которых «Баас» получил почти 80% мест. «Внешняя» оппозиция (созданный в Эр-Рияде Высший комитет по переговорам, который объединяет различные оппозиционные группы, созданные сирийскими диссидентами в других странах), некоторые представители «внутренней» (группы, созданные на территории Сирии), сирийские курды, а также США, Франция, Германия и Великобритания объявили выборам бойкот еще до их начала, сочтя их противоречащими целям женевских переговоров. Оппозиция добивается отставки Асада. С этим, отметил собеседник Reuters, соглашаются и США.

По итогам апрельского раунда женевских переговоров стороны определили, что новое переходное правительство Сирии может включать и участников действующего правительства, и представителей оппозиции. Представители «внешней» оппозиции покинули переговоры еще до их завершения.

По словам представителя Госдепартамента США Марка Тонера, ведомство считает сложным процесс возврата оппозиции к переговорам, но надеется, что сторонам удастся начать политическое урегулирование в стране с 1 августа. Это, отметил он 17 июня на брифинге, «конечная дата», на которую следует опираться, как принято в подобных ситуациях, в частности в процессе переговоров с Ираном.