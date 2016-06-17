Вице-премьер РФ признал эффективность санкций и сравнил кризис в России с периодом распада СССР

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает РИА "Новости".

"Мы пережили точку в январе-феврале и марте 2015 года, которая была жестче для экономики, чем это было накануне развала Советского союза", - сказал Шувалов, выступая на сессии.

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"Самый тяжелый период был это конец 14-ого - начало 15-ого года, когда у нас понижение цены на энергоресурсы, свободный курс - как следствие этого мы ввели свободный плавающий рубль, и много чего. Все сложилось в один момент, и нам говорили, что будет крах", - заявил он.

Однако теперь, по мнению Шувалова, худшее время пройдено.

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз продлил связанные с аннексией Крыма санкции.