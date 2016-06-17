Глава ЦРУ: Одиночные террористы "ИГ" бросают особый вызов разведке

Он, в частности, прокомментировал массовое убийство в Орландо, совершенное не связанным с "ИГ" сторонником организации. Бреннан отметил, что атаки таких "волков-одиночек" представляют собой "исключительный вызов для разведки", передает Reuters.

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Бреннан заявил, что ЦРУ тревожит возрастающая роль Ливии как базы операций боевиков "ИГ", число которых в этой ближневосточной стране составляет от пяти до восьми тысяч, несмотря на падение численности исламистов в Ираке и Сирии с 19-25 тыс. до 18-22 тыс.

"Это очень тревожно", - подчеркнул глава ЦРУ.

Кроме того, Бреннан выразил убеждение, что правительство сирийского президента Башара Асада укрепилось благодаря поддержке России.

"Год назад (Асад) уже начинал движение назад, поскольку силы оппозиции действительно теснили сирийскую армию. Но сейчас его позиции сильнее, чем в июне прошлого года", - отметил Бреннан.