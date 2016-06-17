Обама призвал Конгресс ограничить продажу оружия

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает Дождь со ссылкой на The Hill.

Политическая система в США устроена так, чтобы «сделать максимально легкой покупку чрезвычайного мощного оружия террористом или просто неуравновешенным человеком», сказал президент. Он отметил, что принятие законов об ограничении продажи оружия — это ключевой шаг в предотвращении актов «внутреннего» терроризма" наподобие стрельбы в гей-клубе в Орландо.

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Он похвалил Сенат США за то, что законодатели согласились вынести на голосование вопрос о запрете продажи оружия людям из списка подозреваемых террористов.

Это решение было принято после того, как предствители Демократической партии на 15 часов заблокировали работу Сената с требованием ужесточить контроль за оружием в США.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек, еще более 50 получили ранения.