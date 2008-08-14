Турция окажет помощь Грузии в восстановлении города Гори, а также другую гуманитарную помощь. Такое заявление было сделано сегодня в Тбилиси на совместном брифинге президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция уже оказала Грузии большую помощь, - цитирует М.Саакашвили РосБизнесКонсалтинг, - и эта страна решила помочь нам и в восстановлении объектов инфраструктуры, зданий и домов в Гори".

Турция оказывает также помощь беженцам в Грузии, которых сейчас, по предварительным данным, насчитывается около 30 тыс. человек.