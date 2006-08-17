В Индии мальчик просидел 9 лет на цепи за то, что кусал животных и людей

Власти индийского штата Бенгалия в среду освободили 15-летнего подростка, проведшего девять лет своей жизни прикованным цепью к дереву за то, что он кусал собак и коз, а также пытался грызть пятки родственников и соседей, передает Рейтер.

Рахулу Амину ДХАЛИ было шесть лет, когда он впервые укусил собаку в деревне Бирамнагар, в 60 километрах к северу от Калькутты, сообщили власти.

Несколько дней спустя он попытался "закусить" членом семьи.

"Мы решили не обращать на это внимания, решив, что он всего лишь ребенок, однако с каждым днем становилось все хуже и хуже", - сказал Рахман ДХАЛИ, отец мальчика.

Позднее Рахул ушел из деревни и укусил козла, который мирно пасся на близлежащем поле, а затем покусал за лапы соседского пса.

Когда бедный фермер Р.ДХАЛИ устал от жалоб соседей на поведение сына, он приковал его цепью к дереву, закрепив ее на запястье мальчика.

"Мы обнаружили его прикованным длинной цепью к дереву у пруда. Он показался нам очень больным", - сказал Сушаната ДУТТА, высокопоставленный правительственный чиновник, организовавший в понедельник спасательную операцию, начавшуюся после сообщения местных работников здравоохранения.

"ДХАЛИ имел привычку покусывать свои руки и ноги, когда не мог дотянуться до собак и кошек", - добавил он.

Врачи говорят, что подросток страдает от серьезного неврологического расстройства. Во вторник он был помещен в психиатрическую клинику Калькутты.

"Все боялись ДХАЛИ, потому что думали, что в него вселился демон, однако после нескольких месяцев лечения он должен поправиться", - сказал один из лечащих врачей мальчика.