Полиция Грузии вошла в Гори
До этого город контролировали российские военные
Блок-посты российских войск начали пропускать колонны грузинских полицейских на территорию города Гори.
Как передает "Украинская правда", по словам представителя Министерства обороны России генерал-майора Вячеслава БОРИСОВА, с четверга город передан в распоряжение грузинской стороны.
До этого Гори контролировали российские военные.
Встреча командующего российскими частями в районе Гори В.БОРИСОВА и шефа грузинской полиции Вова ДЖУХЕЛИ состоялась сегодня, 14 августа, в 8.30 в 15 километрах от Гори.
После этого колонна грузинских полицейских во главе с генералом В.БОРИСОВЫМ начала входить в город.
В.БОРИСОВ также заявил, что информация о мародерстве и разбоях в городе Гори не отвечает действительности.