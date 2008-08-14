Полиция Грузии вошла в Гори

Блок-посты российских войск начали пропускать колонны грузинских полицейских на территорию города Гори.

Как передает "Украинская правда", по словам представителя Министерства обороны России генерал-майора Вячеслава БОРИСОВА, с четверга город передан в распоряжение грузинской стороны.

До этого Гори контролировали российские военные.

Встреча командующего российскими частями в районе Гори В.БОРИСОВА и шефа грузинской полиции Вова ДЖУХЕЛИ состоялась сегодня, 14 августа, в 8.30 в 15 километрах от Гори.

После этого колонна грузинских полицейских во главе с генералом В.БОРИСОВЫМ начала входить в город.

В.БОРИСОВ также заявил, что информация о мародерстве и разбоях в городе Гори не отвечает действительности.