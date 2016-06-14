В Китае гей судится с больницей из-за принуждения к смене ориентации - BBC

Об этом сообщает "BBC Україна".

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По словам адвоката китайца, родные против его воли отправили его в больницу в прошлом году.

Согласно обвинениям, мужчины, чьего имени не называют, на 19 дней приковали к кровати, избивали его и заставляли принимать медикаменты.

По словам пострадавшего, он решил оформить иск по тому, как узнал про такой же случай, что произошел с другим китайцем. Тот успешно выиграл суд.