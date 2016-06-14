Путин объявил внезапную проверку ВС России на готовность к вооруженным конфликтам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании.

«Для оценки боевой и мобилизационной готовности сегодня с 7 часов утра, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами, начата очередная внезапная проверка. Подлежат проверке ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления», - сказал глава оборонного ведомства.

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«Наряду с подготовкой войск к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах различной интенсивности и кризисных ситуациях, необходимо обратить особое внимание на мобилизационную составляющую Вооруженных Сил, состояние резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники», - добавил Шойгу.

По его словам, проверка продлится восемь дней, до 22 июня.

Министр заявил, что в ходе проверки предстоит оценить, насколько слаженно армия, местные власти и военкоматы организуют полевые подвижные пункты управления войсками.

«Особое внимание уделить организации работы оперативного состава при планировании применения войск в кризисных ситуациях различного характера», - сказал он.

Кроме того Шойгу поручил заместителю министра обороны Анатолию Антонову проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной комплексной проверке боевой готовности российских войск.