Сейсмологи прогнозируют землетрясение силой 7,4 балла в районе Стамбула

Турецкие сейсмологи прогнозируют сильное землетрясение в районе Стамбула и Мраморного моря.

Как передает РИА «Новости», оно может быть сравнимо по последствиям с трагедией семилетней давности, унесшей, по официальным данным, более 17 тысяч жизней,

Ожидать стихийное бедствие можно в течение полутора-двух лет, полагает профессор Босфорского университета Семих ТЕХДЖАН (Semih Tezcan).

"Самый продолжительный период без землетрясений для Турции составляет пять лет. Со времени сильного землетрясения в провинции Бингель (юго-восток страны) прошло три с половиной года. Я словно слышу поступь землетрясения. Максимум, через полтора-два года мы можем пережить новый сильный подземный удар стихии", - заявил журналистам ученый.

Турецкие ученые ранее неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе 12-миллионного Стамбула. По их прогнозам, магнитуда подземного удара при новом стихийном бедствии будет не меньше 7,4 по шкале Рихтера.

По подсчетам сейсмологов и геофизиков, в результате землетрясения магнитудой, аналогичной подземному толчку семилетней давности, могут погибнуть десятки тысяч жителей Стамбула и его окрестностей, более полумиллиона человек пострадает и 3,6 миллиона человек останется без крова.

В значительной степени произойдет это из-за того, что большинство зданий в районе возможного землетрясения не отвечает нормам сейсмоустойчивости.

"Около 90% жителей района Мраморного моря живут в домах, которые не являются сейсмически устойчивыми. Прежде всего, это касается Стамбула", - считает руководитель Палаты планирования жилищной застройки Стамбула Ахмет ТУРГУТ (Ahmet Turgut).

В интервью телеканалу CNBC-E он призвал местные власти к выработке специального плана градостроительства в турецком мегаполисе, с учетом его нахождения в зоне сейсмоопасности.

"Плотность застройки в Стамбуле сегодня находится на критической отметке. В то время как на жителя Стамбула приходится, в среднем, 1 квадратный метр открытого пространства, для жителя Лондона этот показатель составляет 30 квадратных метров. Как результат, при возникновении в Стамбуле сильного землетрясения около 12 миллионов его жителей сразу выбегут на улицы, что приведет к столпотворению, так как попросту не будет места, где бы они могли разместиться", - сказал А.ТУРГУТ.