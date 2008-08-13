Россия не откажется от миротворческой миссии в Абхазии и Южной Осетии

Россия продолжит выполнение миротворческой миссии в Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

«Руководствуясь своими международными обязательствами и чувством ответственности за поддержание мира и стабильности в регионе, Российская Федерация продолжит выполнение миротворческой миссии в Абхазии и Южной Осетии»,говорится в заявлении.

В МИД России считают, что в случае реализации «абсурдного требования» Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о прекращении миротворческой операции в Абхазии «регион рискует еще глубже погрузиться в пучину кризиса, порожденного нездоровыми амбициями нынешнего грузинского руководства».

В МИД РФ убеждены, что такой сценарий категорически неприемлем для народов, населяющих регион. По мнению российских дипломатов, он чреват новым кровопролитием, новыми тысячами беженцев, расширением гуманитарной катастрофы. «Как представляется, подобное развитие событий шло бы вразрез и с усилиями тех членов международного сообщества, которые сегодня заявляют о своей заинтересованности в скорейшем урегулировании кризиса»,отмечается в заявлении.

Российский МИД также отмечает, что с формальной точки зрения решение Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 г. о пребывании Коллективных сил по поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии подразумевает возможность автоматического прекращения этой миротворческой операции в случае обращения одной из сторон конфликта с соответствующей просьбой.

Вместе с тем, российские дипломаты считают ошибочным рассматривать данное заявление М.СААКАШВИЛИ в отрыве от драматической ситуации, сложившейся в регионе в результате грузинской агрессии против Южной Осетии и последовавшей за ней гуманитарной катастрофой.

«В этих условиях требование о прекращении миротворческой операции в Абхазии, проводимой в полном соответствии с нормами международного права, выглядит не иначе, как попытка создать почву для новой вооруженной авантюры, на этот раз против Абхазии», сказано в заявлении.

При этом Российская Федерация исходит из того, что использование Коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) СНГ осуществляется с согласия не только грузинской, но и абхазской стороны. Это оформлено Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 г. (вопросы прекращения миротворческой операции в нем не регламентируются). Решение СГГ СНГ об использовании КСПМ от 22 августа 1994 г. содержит прямую ссылку на просьбу абхазской стороны от 15 мая 1994 г. и на вышеупомянутое Московское соглашение. С учетом этого в МИД РФ считают невозможным решать судьбу миротворческой операции без учета мнения абхазской стороны.

Кроме того, говорится в заявлении МИД РФ, размещение КСПМ СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта имеет поддержку Совета Безопасности ООН, неоднократно выраженную в его резолюциях, в том числе резолюции 1808 от 15 апреля 2008 года. «Положения о КСПМ СНГ являются неотъемлемой частью Московского соглашения 1994 года, т.е. в случае ликвидации КСПМ рушится вся международно-правовая архитектура грузино-абхазского урегулирования», указано в заявлении.

В МИД РФ напоминают, что имеется договоренность от 6 января 1995 г. в виде обмена письмами между СНГ и ООН о соответствующих ролях и обязанностях КСПМ и Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ). Фактически, отмечают российские дипломаты, МООННГ не может исполнять свой мандат без поддержки КСПМ, на которые возложена обязанность обеспечения безопасности персонала МООННГ. Резолюциями СБ ООН предусмотрен пересмотр мандата МООННГ в случае изменения мандата КСПМ.

В заявлении МИД РФ говорится, что по поступающим из Тбилиси сообщениям, сегодня М.СААКАШВИЛИ заявил о решении «денонсировать соглашение о присутствии российской миротворческой миссии в Абхазии и объявить российские войска в Абхазском регионе оккупационными войсками».