Америка вспоминает жертв массового убийства в гей-клубе Флориды (фоторепортаж)

В частности, как отмечает Reuters, граждане вышли на улицы самого Орландо, а также Вашингтона, Сан-Франциско, Сан-Диего, Западного Голливуда и других городов.

Кроме того, свою акцию в память о погибших провела группа людей под посольством США в Мехико.

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Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в гей-клубе в городе Орландо в американском штате Флорида в ночь на 12 июня погибли 50 человек, еще 53 получили ранения.

В преступлении подозревается 29-летний сын афганских эмигрантов Омар Седик Матин, который провозглашал свою верность террористической организации "Исламское государство". В Федеральном бюро расследований США рассказали, что он попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2013 году, однако тогда его сочли безопасным.