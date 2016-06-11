В США похоронили легендарного боксера Мохаммеда Али

Боксера Мохаммеда Али похоронили в его родном штате Кентукки, в городе Луисвилл, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

На панихиде по спортсмену среди прочих выступил бывший президент США Билл Клинтон.

Читайте такжеСмерть Мохаммеда Али: Обама до сих пор хранит у себя его боксерские перчатки

"Он решил написать свою собственную историю жизни в очень молодом возрасте, - заявил Клинтон. - Он решил, что он никогда не будет бесправным".

Кроме экс-главы государства на похороны прибыли друзья Али, а также известные боксеры, актеры и король Иордании. На церемонию прилетел и президент Турции Реджеп Эрдоган, однако он покинул ее раньше срока.

Как отмечает Associated Press, во время проезда катафалка на улицах Луисвилля выстроились около 100 тысяч человек. Они скандировали: "Али! Али!"

Али скончался в возрасте 74 лет. Причиной его смерти стал септический шок. Впервые он стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, а впоследствии не раз защищал этот титул. Журнал the Ring пять раз называл Али боксером года. Спортсмен также вел политическую и общественную деятельность.