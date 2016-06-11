Актер, снимавшийся в сериале "Щит", приговорен к 40 годам тюрьмы за убийство жены

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на ABC News.

На суде Джейс заявил, что не собирался убивать жену.

31 мая актера признали виновным в убийстве Эйприл Джейс. Он выстрелил ей в спину и в ноги из пистолета, принадлежащего ее отцу. Свидетелями преступления стали сыновья супруги, которым на тот момент было восемь и пять лет.

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Эйприл собиралась расстаться с актером. Узнав об этом, Джейс решил совершить самоубийство, однако не смог этого сделать и выстрелил в женщину.

Напомним, 40-летняя Эйприл Джейс была найдена мертвой в доме супругов 19 мая 2014 года.

Кроме "Щита" Джейс снимался в таких фильмах, как "Форрест Гамп" и "Планета обезьян", а также в сериалах "Менталист", "Скорая помощь, "C.S.I. Место преступления" и др.