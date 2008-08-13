МИД России разъяснил Грузии, как правильно выйти из СНГ

Россия пока не получала извещения о намерении Грузии выйти из состава Содружества, отметил официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

По словам А.Нестеренко, в соответствии со ст.9 Устава Содружества Независимых Государств "государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении государство-член извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до выхода. Обязательства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связывают соответствующие государства до их полного выполнения". Депозитарием Устава, как известно, является Исполнительный комитет СНГ, отмечается в сообщении МИД РФ.

По словам А.Нестеренко, какого-либо официального извещения от него российской стороне на этот счет не поступало.

"Нас в этой связи прежде всего волнуют социально-экономические аспекты дальнейшей жизни многонационального народа Грузии, поскольку именно в рамках СНГ осуществлялись взаимовыгодные экономические, хозяйственные, гуманитарные и иные межгосударственные связи", - отметил он. "Импульсивность и безответственность нынешнего грузинского руководства наглядно проявились в недавних трагических событиях в Южной Осетии. Увы, умения просчитывать последствия своих шагов для собственного народа Михаила Саакашвили не хватает. Очевидно, грузинский президент прежде всего борется за собственное политическое выживание", - отметил официальный представитель МИД РФ.