В ходе конфликта в Южной Осетии погибли более 200 грузинских граждан

В ходе грузино-российского конфликта в Южной Осетии погибло более 200 грузинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе телемоста “Киев-Тбилиси” “Что происходит на самом деле?” сообщил ректор Грузинского государственного университета им. Чавчавадзе Гиги ТЕВЗАЗДЕ.

“Со стороны Грузии до сегодняшнего дня 200 погибших среди военных и гражданских”, - сказал он.

По его словам, на сегодня эта цифра уже больше, так как в результате бомбардировок погибли пассажиры маршрутки и медперсонал одной из больниц.

Г.ТЕВЗАЗДЕ отметил, что 95% погибших как с российской стороны, так и с грузинской - военные.

Он также сообщил, что, по информации грузинских военных, потери среди российских войск “довольно большие”.

Глава ЦИК Грузии Леван ТАРХНИШВИЛИ, отвечая на вопрос журналистов, спрогнозировал, что если бы сегодня проводился опорос среди грузинского населения по поводу вступления страны в НАТО, за членство в Альянсе было бы отдано больше голосов, чем на референдуме в январе этого года.

“Грузия и тогда, и сейчас воспринимала НАТО как гарантию стабильности, гарантию роста инвестиций и гарантию защиты от России”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Грузии 5 января 2008 года параллельно с досрочными президентскими выборами состоялся референдум, в ходе которого избиратели ответили на вопрос, должна ли Грузия вступать в НАТО. По итогам плебисцита, 72,5% избирателей отдали голоса за вступление страны в Альянс.