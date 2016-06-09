Facebook заблокировал работу бизнес-аккаунтов жителей оккупированного Крыма

Отключение рекламных аккаунтов для жителей Крыма началось 1 июня, сообщает Search Engines.

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Блокировка распространяется на всех пользователей, физически находящихся на территории Крыма, и никак не зависит от того, какая карта использовалась для платежей (крымский банк, QIWI и т.д.) и на чье имя она оформлена.

За неделю возможность продвижения бизнеса в Facebook пропала у всех самых активных крымских предпринимателей. Предполагалось, что возможность сохраняется для тех, кто не ведет такой уж бурной рекламной деятельности, однако, при попытке создать кампанию и завести деньги на счет, эта возможность блокируется.

При обращении в службу поддержки, после многочисленных проверок, отправлений сканов паспорта и т.д. крымские пользователи получают одинаковый ответ о том, что функция проведения платежей в этом регионе не поддерживается.

Блокировка распространяется на всех пользователей, физически находящихся на территории Крыма, и никак не зависит от того, какая карта использовалась для платежей (крымский банк, QIWI и т.д.) и на чье имя она оформлена; была ли предварительно стерта история в персональном эбауте с заменой «места жительства» на другой регион; является ли пользователь админом крымских бизнес-страниц или нет; какой телефон привязан к аккаунту и т.д.

Для отключения достаточно авторизации в персональном аккаунте с любыми крымскими идентификаторами в последнее время. Причем, при последующем подключении с некрымского IP-адреса функциональность рекламного аккаунта автоматом не восстанавливается.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия приостановила строительство Керченского моста в оккупированный Крым из-за недостатка финансирования.