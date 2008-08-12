Лавров: действия России в Грузии подпадают под статью 51 Устава ООН

Действия российских миротворцев в Южной Осетии соответствуют международному праву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Действия России в Южной Осетии подпадают под статью 51 Устава ООН, которая говорит о праве на индивидуальную или коллективную самооборону», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Александром Стуббом.

Газета.ру