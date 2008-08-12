Лавров: действия России в Грузии подпадают под статью 51 Устава ООН
11:13, 12 августа 2008Мир
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"Право на самооборону"
Действия российских миротворцев в Южной Осетии соответствуют международному праву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Действия России в Южной Осетии подпадают под статью 51 Устава ООН, которая говорит о праве на индивидуальную или коллективную самооборону», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Александром Стуббом.
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